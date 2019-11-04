Южно-Сахалинск, , 11:40 — REGNUM Энергоснабжение пяти сёл было нарушено из-за аварии на Сахалине. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Аварийное отключение энергоснабжения произошло 4 ноября в Тымовском районе из-за сильного крена анкерной опоры. Вышла из строя линия Т-504 «ПС Тымовская — ПС Кировская».

Из-за аварии энергоснабжения лишились жители сёл Кировское, Ясное, Белоречье Палево и Зональное. Как сообщили в региональном ведомстве, удалось дать свет с помощью запитки по резервной высоковольтной линии 6л-ТМ 10 кВ в четыре населённых пункта. В настоящее время без света остались только жители села Зональное.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, в них задействованы две бригады специалистов ПАО «Сахалин Энерго» и три единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новгородской области спустя неделю после урагана остаются без энергоснабжения 94 населённых пункта.

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