Великий Новгород, , 11:27 — REGNUM Режим ЧС введён в Крестецком и Валдайском районах Новгородской области, которые остаются без электроснабжения. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, на утро 4 ноября в этих районах в зоне отключения были 34 населённых пункта — 475 домов, в которых проживают 282 человека.

Социально значимых объектов среди отключённых нет. В ликвидации обрывов линий электропередачи задействованы 243 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 27 октября, в результате ураганного ветра в Новгородской области произошли аварии на электросетях в 21 районе, без электроснабжения осталось более 15 тыс. человек. Восстановительные работы идут непрерывно и осложняются неблагоприятными погодными условиями — 4 ноября и в течение суток 5 ноября, а регионе ожидаются сильные дожди, в северных районах — местами с мокрым снегом. Возможны налипание мокрого снега на провода и новые аварии на электросетях.

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