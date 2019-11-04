Киев, , 11:38 — REGNUM 4 ноября в столице Украины ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Власти столицы вводят первый (желтый) уровень безопасности. Об этом о ссылкой на украинский гидрометеорологический центр сообщается в пресс-службе киевского городского совета.

В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА также призвали быть осторожными и придерживаться определенных рекомендаций во время порывов ветра. В частности, киевлянам порекомендовали во время нахождения на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Также жителям столицы порекомендовали не парковать автомобили у высоких деревьев.

ИА REGNUM сообщало, что в конце октября в ряде российских регионов отмечался ураган. Скорость ветра достигала в некоторых регионах до 30 метров в секунду.

Мощный ураган в регионах России и его последствия — трансляция