Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Екатеринбурге дорожная разборка между водителями грузовой «Газели» и «Лады» в переулке Базовом закончилась стрельбой. Как сообщает информационный портал Е1, по данному факту полиция города проводит проверку по итогам которой будет принято решение.

«В настоящее время сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента», — сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что с заявлением в полицию обратился водитель автомобиля «Лада».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Екатеринбурге произошёл днём 2 ноября. Около 14:30 по местному времени во время движения в переулке Базовом два водителя повздорили из-за сложной ситуации на дороге. После этого водитель «Лады», в машине которого находились жена и ребёнок, остановил машину и вышел поговорить. По его словам, ему показалось, что водитель «Газели» хочет извиниться за дорожный инцидент, однако водитель грузовой машины открыл стрельбу из пистолета. К счастью, никто не пострадал.

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