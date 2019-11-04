Москва, , 11:05 — REGNUM 20 сноубордов было похищено вооружёнными злоумышленниками у предпринимателя в центре Москвы. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Мужчина, занимающийся производством и продажей сноубордов, обратился в полицию 3 ноября. По его словам, двое злоумышленников, вооружённые неустановленным огнестрельным оружием, ворвались к нему и забрали 20 сноубордов, доставка которых была заказана заранее.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл в Малом Дровяном переулке. Неизвестные произвели не менее трёх выстрелов в пол, похитили сноуборды и, угрожая оружием, заставили потерпевшего дать им расписку о займе денег на сумму 120 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия.

В результате нападения никто не пострадал. Правонарушители были задержаны по горячим следам в результате оперативно-розыскных мероприятий. Врзбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении вооружёнными грабителями пяти миллионов рублей у мужчины на юго-востоке Москвы. В ходе нападения потерпевший был ранен.

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