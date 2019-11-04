Краснодар, , 14:49 — REGNUM 3 ноября в Краснодаре прошёл митинг защитников животных под лозунгом: «Закон должен работать, живодёр — сидеть в тюрьме», сообщает «Лента.ru». Люди вышли на улицу, требуя от краевых властей соблюдения закона об ответственном обращении с животными и немедленного строительства муниципального приюта.

Издание напомнило, что количество бездомных животных в этом регионе исчисляется тысячами. Однако ни одного государственного приюта в городе нет. Местные власти обещают разобраться с этой проблемой с 2013 года.

Кубань лидирует в печальном рейтинге по количеству случаев жестокой расправы над животными, пишет «Лента.ru». Именно в Краснодарском крае открыто проводятся и выигрываются многомиллионные тендеры на отлов с умерщвлением животных на месте. В течение долгого времени в крае работала фирма «Бася». Её сотрудники уничтожали здоровых неагрессивных животных. При отлове они использовали препарат «Адилин-супер» — курареподобный яд, вызывающий мучительную смерть от удушья. Большая часть убитых «Басей» животных были домашними. Отлов проводился на глазах у детей.

3 ноября в центре Краснодара должно было состояться согласованное массовое мероприятие в защиту безнадзорных животных. Большое количество краснодарцев зарегистрировались на мероприятие и высказывались в его поддержку. Однако, отмечает СМИ, местные власти запретили его проведение — зоозащитникам сообщили, что организаторы составили заявку с ошибками, а пока исправляли — место проведения акции уже заняли другие участники.

Кроме того, пишет «Лента.ru», зоозащитников пытались скомпрометировать. Так, телеграм-канал «Караульный» сообщил, что некие анонимные «благожелатели» начали от имени организаторов публично обещать деньги за участие в пикете. Организаторы акции опровергли свою причастность к этому и подчеркнули, что участие в пикетах и митингах зоозащитников добровольное и бесплатное.

Несмотря ни на что, зоозащитники собрались на стихийный пикет в парке «Чистяковская роща». Главным требованием, звучавшим на митинге, стало немедленное строительство в Краснодаре муниципального приюта и запрет живодерских тендеров на отлов и уничтожение животных.

Зоозащитники скандировали: «Животным — приют, живодёров — в тюрьму!». Они держали плакаты с надписями «Наш край — для всех, а не только для породистых», «Собаки в приюте — наш край в уюте». Досталось от активистов и лично губернатору края Вениамина Кондратьева, дача которого площадью 80 га — с домами, ротондами, фонтанами и церковью — была недавно обнаружена краснодарскими блогерами. Несколько человек держали плакаты «На тендерах собаку съел» и «Вот, где собака зарыта» — с изображением дачи кубанского губернатора. Один их участников митинга в костюме собаки держал транспарант «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович — пустите переночевать!». «Кондратьев — фу!» — хором кричали зоозащитники, — сообщает «Лента».

По окончании митинга часть зоозащитников отправилась на дачу губернатора в станице Динская. Однако их машина при подъезде станице оказалась заблокирована несколькими автомобилями. Затем в него ворвались несколько человек. Они напали на зоозащитников и отобрали мобильные телефоны. Нападавшие представились сотрудниками ЧОПа, охраняющими дачу губернатора.

«Они вели себя агрессивно, несколько раз ударили моих коллег, отобрали телефоны. Сказали, что вызовут ОМОН и пригрозили нам серьезными неприятностями. Один из них спросил нас, знаем ли мы, чье это поместье. Когда мы сказали, что здесь живет губернатор Кондратьев, их начальник спросил нас: «Вы что, бессмертные?», — приводит слова одного из зоозащитников «Лента».

Напомним, ранее о поместье губернатора Кондратьева рассказал в своем расследовании бывший журналист НТВ Глеб Пьяных.

Менее года назад Госдума РФ приняла закон «Об ответственном обращении с животными». На его рассмотрение ушло восемь лет. Но закон требует принятия 14 подзаконных актов, из которых семь до сих пор не готовы. По мнению «Ленты.ru», коррумпированные чиновники стараются максимально отложить вступление закона в силу. Это позволяет им и дальше отдавать живодерские контракты.

Муниципалитеты Кубани ориентируются на краевую столицу — Краснодар. Оттуда в небольшие города приходят инструкции, решения, опыт, лучшие и худшие практики. В деле защиты животных Краснодар показывает всему региону наихудший пример, уверена «Лента.ru».