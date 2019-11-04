Осло, , 10:36 — REGNUM Все девять похищенных пиратами членов экипажа норвежского сухогруза MV Bonita являются гражданами Филиппин. Об этом 4 ноября сообщила норвежская газета Dagens Næringslivсо ссылкой на представителя Норвежской ассоциации судовладельцев Кристине Корме.

Сухогруз Bonita шёл под флагом Норвегии, на его борту находилось 20 членов экипажа, все они являются гражданами Филиппин. Согласно данным портала Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), судно не покрыто коллективным договором ITF.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке пиратов на норвежский сухогруз MV Bonita в Гвинейском заливе. Нападавшие похитили капитана корабля и восемь членов экипажа. Инцидент произошёл у берегов Бенина.

Оставшиеся члены экипажа сообщили о произошедшем властям Бенина и связались с близкими похищенных. В настоящее время судно прибыло в порт Котону.

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