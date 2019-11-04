Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился стрельбой. Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, инцидент произошёл в переулке Базовый днём 2 ноября. О произошедшем в полицию заявил водитель «Лады». Его оппонент якобы чуть не спровоцировал аварию. На перекрёстке возле торгового центра «Леруа Мерлен» водитель легковой машины вышел наружу, а затем водитель бортовой «Газели» открыл огонь из пистолета.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу отмечают, что сейчас идёт проверка. Изучаются записи с камер наблюдения.