Ханты-Мансийск, , 10:13 — REGNUM В Югре лебеди-шипуны, которые обитают в пойменной части реки Иртыш, обнаружились возле восточной объездной автомобильной дороги Ханты-Мансийска. Тогда как птицы должны были улететь на зимовку в тёплые края. Природнадзор ХМАО организовал мероприятие по спасению птиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUMИА REGNUM в ведомстве.

Помочь лебедям вызвались сотрудники «Центроспасс-Югория» и орнитологи природного парка «Самаровский чугас». При приближении людей, птицы взмыли в небо и на протяжении долгого времени не возвращались. Природоохранные службы сделали вывод, что лебеди уже не вернутся на замерзающий водоём.

По мнению орнитологов, они имели дело не с постоянными обитателями поймы Иртыша, а с перелётными птицами, так как лебеди по внешним признакам не были замёрзшими или больными. Скорее всего они остановились на отдых, отмечают в Природнадзоре ХМАО.