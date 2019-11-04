Сакраменто, США, , 10:26 — REGNUM Трёхметровую статую петуха украли неизвестные злоумышленники с крыши бара в американском штате Калифорния. Об этом 4 ноября сообщил портал NBC4.

Инцидент произошёл в городе Сан-Бернандино в местном заведении Screaming Chicken Saloon, крышу которого статуя петуха украшала более 14 лет, являясь местной достопримечательностью и ориентиром для водителей, так как статую было хорошо видно с окрестных автострад.

43-летняя владелица бара обратилась в соцсетях к пользователям интернета с просьбой помочь в поисках скульптуры, которая дорога ей, прежде всего, как память. Женщина рассказала, что трёхметровый петух стал её первой покупкой при приобретении бара. На замену скульптуры у женщины нет средств.

Сотрудники полиции сначала предположили, что скульптуру сбило с крыши ветром, но оказалось, что петух был надёжно закреплён на крыше металлическими кабелями, которые злоумышленники срезали. Хозяева бара не теряют надежды на возвращение статуи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в американском штате Флорида 18-летнего ученика средней школы, искавшего через Istagram киллера для одного из сотрудников учебного заведения.

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