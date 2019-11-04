Тула, , 09:40 — REGNUM Пять человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ясногорском районе Тульской области. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП с микроавтобусом в Ясногорском районе Тульской области 71.mchs.gov.ru

Информация об аварии поступила в региональное ведомство в 06:48 мск 4 ноября. ДТП произошло на 146-м километре трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, микроавтобус «Фольксваген Крафтер» врезался в столб.

В результате ДТП пострадали пять человек. Одному из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия, четверо пострадавших были госпитализированы в Заокскую, Тульскую и Алексеевскую больницы.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса с пассажирами на Алексинском шоссе в Туле.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Туле