Барнаул, , 09:01 — REGNUM В праздничные выходные на Алтае довольно значительно похолодало. Сегодня, в День народного единства, в предгорных районах температура опустилась до — 12 градусов Цельсия, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Барнауле, по данным синоптиков, столбик термометра опустился до — 4 градусов Цельсия. Осадков не наблюдается, ветер восточный, 3−8 метров в секунду.

Напомним, зима в Алтайский край пришла 18 октября. С утра небо заволокло «свинцом» и посыпались редкие пушистые снежинки, которые, впрочем, тут же таяли, поскольку температура воздуха в столице Алтайского края была выше нуля. Затем начался настоящий снегопад.

На прошлой неделе снег растаял, и воздух вновь прогрелся до летних +18 градусов. Сейчас в регионе осадков не наблюдается, но температура опустилась на несколько градусов ниже нуля.

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