Ташкент, , 08:49 — REGNUM Вынужденную посадку совершил самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Душанбе, в аэропорту города Ташкента. Об этом 4 ноября сообщил журналистам представитель аэропорта в столице Узбекистана.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Максим Додонов © ИА Красная Весна

Авиаборт совершил посадку в аэропорту Ташкента в 06:10 (04:10 мск). Причиной вынужденной посадки стали плохие погодные условия в аэропорту назначения: в Душанбе бушует сильная гроза.

Уточняется, что самолёт должен был приземлиться в аэропорту Душанбе в 04:00 мск. В настоящее время все пассажиры находятся на борту, самолёт ожидает разрешения на вылет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании на борту самолёта Boeing 777, где находился премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По предварительным данным, причиной возгорания стал духовой шкаф, предназначенный для подогрева еды.

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