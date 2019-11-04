Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту кражи коляски у ребёнка, страдающего детским церебральным параличом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника», — сообщили в отделении полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, прогулочную коляску похитили в тот момент, когда мать заносила домой четырёхлетнего ребёнка-инвалида после прогулки. Когда женщина спустилась за коляской, её уже не было у подъезда.

Женщина также обратилась к водителям, которые паркуют машины во дворе, так как записи авторегистраторов могут помочь установить личность злоумышленника.

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