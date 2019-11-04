Находка, Приморский край, 4 ноября 2019, 06:06 — REGNUM Компания «Наяда» в чьей собственности находится взорвавшийся танкер «Залив Америка» выплатит семьям погибших моряков по миллиону до конца следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сотрудники компании выразили соболезнования близким погибших моряков.
Также сообщается, что после окончания расследования обстоятельств случившейся трагедии страховая компания выплатит семьям погибших моряков компенсации.
Напомним, взрыв на танкере «Залив Америка» произошёл 2 ноября. В результате трагедии погибли два человека, поиски еще одного продолжаются.
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