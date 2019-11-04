Находка, Приморский край, , 06:06 — REGNUM Компания «Наяда» в чьей собственности находится взорвавшийся танкер «Залив Америка» выплатит семьям погибших моряков по миллиону до конца следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сотрудники компании выразили соболезнования близким погибших моряков.

«Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.2019 и возьмёт на себя все расходы по организации погребения своих моряков», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что после окончания расследования обстоятельств случившейся трагедии страховая компания выплатит семьям погибших моряков компенсации.

«Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 000 руб. и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 000 на каждого члена экипажа судна», — сообщила пресс-служба «Наяды».

Напомним, взрыв на танкере «Залив Америка» произошёл 2 ноября. В результате трагедии погибли два человека, поиски еще одного продолжаются.

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