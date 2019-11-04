Спасск-Дальний, , 05:56 — REGNUM В Приморье в ночь с 3 на 4 ноября на трассе Владивосток — Хабаровск в районе города Спасск-Дальний автомобиль Toyota Prius на большой скорости врезался в тракторную телегу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Телега находилась на проезжей части без габаритных огней. В результате аварии погибла семья, находившаяся в салоне иномарки — двое взрослых и ребёнок. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, трое детей ранены, погибли двое взрослых в ДТП под Псковом, где иномарка на большой скорости врезалась в большегруз.