Владивосток, , 04:01 — REGNUM В отделение полиции № 2 по городу Владивостоку поступило сообщение о взрыве на улице 50-летия ВЛКСМ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснилось, 61-летняя женщина, работница товарищества собственников жилья, убирала территорию. Как только женщина подняла с земли пакет, раздался взрыв, в результате чего ей травмировало руку и она была доставлена в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории порта Находка в районе мыса Астафьева на танкере «Залив Америка» произошёл взрыв газо-воздушной смеси, в результате чего погибло два человека, один пропал без вести.