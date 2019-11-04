Саратов, , 00:25 — REGNUM В Саратовской области под лед провалились два 10-летних мальчика. Находившемся неподалеку мужчине удалось спасти одного из них, сообщает 3 ноября пресс-служба СК по региону.

Инцидент произошел вечером около 17:00 в поселке Октябрьский Татищевского района области. Как стало известно, двоюродные братья пошли гулять к пруду, где проварились под лед. Увидевший произошедшее с другого берега рыбак бросился тонущим на помощь, но спасти смол только одного из них.

Тело второго ребенка смогли найти в воде прибывшие позже спасатели.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребенка подо льдом на водоеме в Башкирии.

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