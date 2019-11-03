Дамаск, , 23:38 — REGNUM Поселок Умм-Асафир, расположенный на севере сирийской провинции Хасеке, подвергся обстрелу со стороны позиций турецких военных. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в результате обстрела, который велся из населенного пункта Эль-Манаджир, погибли четыре мирных жителя.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков заявил, что боевики Сирийской свободной армии, союзные вооруженным силам Турции, обстреляли колонну направлявшихся в Ирак военнослужащих США.

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