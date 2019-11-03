Москва, , 21:31 — REGNUM Из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Спектр» на юго-западе Москвы из-за пожара было эвакуировано порядка 600 человек. Об этом 3 ноября сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

ТРЦ «Спектр» Vk@spektrcenter

Возгорание произошло на втором этаже в вентиляции подсобного помещения кафе ТРЦ, находящегося на Новоясеневском проспекте. Площадь возгорания составила 3 кв. метра. Пожар были потушен прибывшими на место происшествия подразделениями в 20:03.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главной причиной пожаров в торговых центрах в России в 2018 году становились проблемы в работе электрооборудования.

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