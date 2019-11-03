Аддис-Абеба, , 21:02 — REGNUM В Эфиопии в результате массовых беспорядков в конце октября погибли по меньшей мере 86 человек, сообщает 3 ноября Reuters со ссылкой на данные премьер-министра страны Абия Ахмеда.

По его словам, большинство погибших были уроженцами провинций Оромия и Амхара, среди погибших есть как христиане, так и мусульмане.

Напомним, ранее сообщалось о 78 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Эфиопии на прошлой неделе были устроены сторонниками гражданского активиста Джавара Мохаммеда, который заявил о притеснениях со стороны властей. Были арестованы более 400 участников беспорядков.

Комиссия по правам человека Эфиопии призвала виновных в разжигании недавних насильственных и кровопролитных протестах предстать перед судом.

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