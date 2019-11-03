Катманду, , 20:39 — REGNUM В Непале попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус с пассажирами. Об этом информирует The Himalayan Times со ссылкой на источники в полиции.

ДТП произошло в воскресенье, 3 ноября, в районе Синдхупалчок. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек, еще около 50 получили травмы.

«Автобус… рухнул в реку Сункоши… — говорится в сообщении. — Три человека числятся пропавшими без вести».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Непале стали 11 человек.

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