Катманду, 3 ноября 2019, 20:39 — REGNUM В Непале попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус с пассажирами. Об этом информирует The Himalayan Times со ссылкой на источники в полиции.
ДТП произошло в воскресенье, 3 ноября, в районе Синдхупалчок. По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек, еще около 50 получили травмы.
«Автобус… рухнул в реку Сункоши… — говорится в сообщении. — Три человека числятся пропавшими без вести».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 11 октября жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Непале стали 11 человек.
Читайте также: Автобус с пассажирами попал в ДТП на горной дороге в Непале, есть погибшие