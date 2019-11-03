Багдад, , 20:12 — REGNUM Демонстранты, которые вышли на улицы Багдада из-за безработицы и коррупции в стране, заблокировали центр города. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

По данным журналистов, участники акций протеста, которые припарковали автомобили прямо на ключевых дорожных развязках, перекрыли основные магистрали столицы.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в действиях демонстрантов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября глава Ирака Бархам Салех заявил о своём согласии на проведение досрочных выборов в стране.

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