Великий Новгород, , 18:55 — REGNUM В Великом Новгороде, по предварительному прогнозу Новгородского гидрометцентра, с 3 по 5 ноября ожидаются сильные дожди. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, неблагоприятный прогноз опубликован на официальном сайте городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, в областном центре ожидается «выпадение значительного количества осадков».

Напомним, что 27 октября Великий Новгород в числе других территорий Новгородской области пострадал от ураганного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду: в городе повалило около сотни деревьев, светофоры, дорожные знаки, перевернуло автобусные остановки, с нескольких домов сорвало крыши. Особенно пострадала гимназия «Исток», где проводились кровельные работы — здание закрыли на ремонт, а гимназисты вынуждены учиться во вторую смену в других школах города.

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В трёх районах Новгородской области после урагана 27 октября всё ещё продолжаются восстановительные работы на электросетях. По данным на 16:00 3 ноября, электричества не было В 87 населённых пунктах, где проживают 815 человек. Особенно сложной остаётся ситуация в Окуловском районе.

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