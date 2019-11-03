Париж, , 18:37 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ во Франции со ссылкой на жандармерию департамента Сомма.

«Среди пострадавших … российских граждан нет», — отметили дипломаты.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября в департаменте Сомма во Франции попал в ДТП автобус компании Flixbus, в салоне которого находились граждане России. По разным данным, в результате аварии пострадали около 30 человек (легкие травмы).

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