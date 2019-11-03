Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Екатеринбурге кондуктор муниципального автобуса №25 подвергся нападению хулигана. Один из пассажиров несколько раз ударил его кулаками и сбежал, пишут местные СМИ.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Как следует из записи, опубликованной на портале Е1.ru, вначале между кондуктором и пассажиром завязалась словесная перепалка. При этом неадекватный гражданин его толкал. Потом пассажир и двое его друзей вышли из салона, но агрессивный гражданин вбежал в автобус через другую дверь и нанёс кондуктору несколько ударов кулаком.

Пострадавший потерял сознание, пишут СМИ. Его увезли в больницу.

Отметим, подобный случай в Екатеринбурге не первый. В июне 2017 года пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург: пассажир вытолкнул пожилого кондуктора из трамвая