Буэнос-Айрес, , 18:38 — REGNUM Сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в провинции Ла-Риоха в Аргентине в воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Согласно предварительным данным, эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 110 км в 86 км от города Ла-Риоха — административного центра провинции.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 3 ноября, сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла у побережья Чили.

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