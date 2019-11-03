Донецк, , 18:27 — REGNUM Поселок Зайцево на севере Горловки подвергся обстрелу со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 3 ноября глава администрации города Иван Приходько.

«Произошел обстрел поселка Зайцево, — сказал Приходько. — … Без жертв».

По его словам, в результате обстрела был поврежден частный дом по улице Полетаева, 140.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что общее число нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ на территории ДНР за истекшие сутки составило 13 раз.

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