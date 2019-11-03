Кабул, , 18:15 — REGNUM На юго-востоке Афганистана в результате теракта погибли семь человек. Взрыв произошел у обочины дороги в районе Сархавза в провинции Пактика. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил представитель Управления безопасности провинции Шах Махмуд Арьен.

По его словам, неизвестные привели в действие взрывное устройство в момент проезда микроавтобуса с мирными жителями.

Арьен добавил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за кровавую акцию.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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