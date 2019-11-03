Париж, , 18:03 — REGNUM Автобус компании Flixbus, в салоне которого находились граждане России, попал в ДТП во Франции. Об этом сообщило издание Courrier Picard со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в воскресенье, 3 ноября, в департаменте Сомма. По последним данным, в результате инцидента пострадали 29 человек.

«На мокром асфальте автобус съехал с трассы, врезавшись в ограждение», — отмечают журналисты издания.

Всего в салоне транспортного средства находились 33 человека — граждане РФ, Франции, Испании и Ирландии.

В настоящее время выясняются причины аварии.