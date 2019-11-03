Поселок Боровский, Тюменская область, , 17:59 — REGNUM В тюменском посёлке Боровский днём 3 ноября из-под земли забил фонтан горячей воды. Об этом сообщили местные жители в паблике «Боровский Luxury | Тюмень».

«Воду горячую вырубили, батареи остывают потихоньку. Будем закаляться», — пишет житель Боровского в группе.

Как сообщили порталу 72.ru в МУП ЖКХ Тюменского района горячую воду и отопление, действительно в районе аварии в посёлке Боровский отключены. Коммунальщики затрудняются ответить, когда вернут тепло, так как для восстановления поврежденной трубы необходимо извлечь ее из-под земли.