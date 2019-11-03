Токио, , 17:17 — REGNUM В салоне воздушного судна Boeing 777, где находился премьер-министр Японии Синдзо Абэ, произошло небольшое возгорание. Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, причиной ЧП стал предназначенный для разогревания еды духовой шкаф. Огонь на борту самолета, направлявшегося в Таиланд, удалось быстро потушить. Жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие члены делегации направлялись в столицу Таиланда, где 2 ноября открылся саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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