Сантьяго, , 16:19 — REGNUM Руководитель отделения Международного комитета красного креста (МККК) в Чили Патрисио Акоста заявил, что количество жертв полицейского произвола во время антиправительственных протестов превысило 2 тысячи. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Акоста отметил, что статистика организации «менее утешительная, чем статистика властей». Цифры, приведённые «Красным крестом», выше в два раза. Они могут достигать 2,5 тысяч, добавил представитель учреждения.

Акоста отметил, что МККК оказывал помощь молодым людям, получившим ранения картечью, однако, когда этих людей доставляли в центры неотложной медицинской помощи, они отказывались от лечения из страха быть задержанными полицией. Поэтому, объяснил представитель организации, из поля зрения статистики властей выпадает значительное число раненных в ходе протестов.