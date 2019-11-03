* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 15:56 — REGNUM Семь человек, которых подозревают в причастности к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержали в Турции. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на МВД Турции.

Операция силовиков была проведена 2 ноября в пяти провинциях страны (Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса).

В МВД уточнили, что один из задержанных боевиков руководил сбором средств для террористической организации под видом «закята» (обязательный ежегодный налог в исламском праве).

Как передавало ИА REGNUM, ранее ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов террористической группировки в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.