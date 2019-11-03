Сланцы, Ленинградская область, , 15:58 — REGNUM Мужчина, получивший ожоги при взрыве боеприпаса времён Великой Отечественной войны в квартире жилого дома в Ленинградской области скончался в больнице. Об этом 3 ноября сообщил журналистам представитель Сланцевской межрайонной больницы.

Сланцевская межрайонная больница Slancmb.ru

57-летний мужчина получил термические ожоги при разрыве снаряда мелкого калибра времён Великой Отечественной войны, который он разбирал у себя дома, в однокомнатной жилой квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме в городе Сланцы.

Вместе с мужчиной в больницу была доставлена 51-летняя женщина, получившая отравление угарным газом. Мужчину, несмотря на все усилия, предпринятые медиками, спасти не удалось.

По факту ЧП проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате взрыва снаряда времён войны в Ленинградской области.

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