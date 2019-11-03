Донецк, , 15:27 — REGNUM Более 3300 мирных жителей по данным Организации Объединённых наций было убито за пять лет войны в Донбассе. Сведения были опубликованы 3 октября в Twitter ООН.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации сказано, что с 2014 года в результате боевых действий в Донбассе погибло более 3330 мирных граждан, пострадали около 9000.

Также сообщается, что в результате войны внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек, а 3.5 млн человек нуждаются в помощи.

Стоит отметить, что, по данным пресс-службы уполномоченного по правам человека в ДНР, за время военного конфликта погибли 4881 человек, в том числе 81 ребёнок. А за период с 1 января по 31 октября 2019 года в ДНР погибли 143 бойца армии ДНР и девять мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 случаях нарушения режима перемирия на территории ДНР украинскими войсками.

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