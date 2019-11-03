Пардубице, , 15:07 — REGNUM Один из четырёх пострадавших сотрудников завода по производству боеприпасов Explosia в Чехии скончался от ожогов в больнице. Об этом 3 ноября сообщает Чешское радио.

Четыре сотрудника предприятия в чешском городе Пардубице пострадали во время взрыва пороха в одном из цехов завода. Трое пострадавших получили ожоги 30% кожного покрова, один получил ожоги 90% поверхности тела.

Пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Брно и Праги. Состояние пострадавшего с 90% ожогов кожи врачи оценили как критическое. Пострадавший был доставлен в специализированную клинику Праги вертолётом.

Несмотря на все предпринятые врачами действия для спасения жизни пострадавшего, он скончался. Глава министерства промышленности и торговли Чехии, которому принадлежит завод Explosia, Карел Гавличек выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Расследованием причин и обстоятельств, приведших к взрыву на заводе расследует специальная комиссия, в которую входят эксперты полиции, пожарных и минпромторга.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на военном заводе по производству боеприпасов в Чехии, в результате которого пострадали четыре человека.

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