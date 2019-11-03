Нижний Новгород, , 14:36 — REGNUM Бывший начальник департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом сообщает Следственный комитет России.

В ходе предварительного следствия деньги, полученные в качестве взятки в размере 4,5 млн рублей были изъяты, на автомобиль бывшего чиновника наложен арест. Щеголев признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Щеголев был задержан 2 мая 2018 года. По версии следствия, осенью 2016 года он предложил за взятку в размере 6,5 млн рублей оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» Советского района директору одной из строительных компаний.

Щеголев знал, что заявка этой компании не соответствует условиям конкурса, однако дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной. По результатам аукциона компания получила контракт стоимостью более 130,5 млн рублей. 2 мая при получении последней части взятки в размере 800 тыс. рублей в автомобиле Щеголев был задержан.