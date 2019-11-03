Саратов, , 14:00 — REGNUM По факту обнаружения в одной из саратовских квартир тел 81-летней женщины и ее 56-летнего сына проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

К правоохранителям обратилась соседка погибших, она сообщила, что давно не видела хозяев квартиры, а из нее доносится характерный запах. После вскрытия квартиры тело женщины было обнаружено на полу в коридоре, тело сына — на полу в одной из комнат.

«Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины не обнаружено. Исходя из результатов осмотра, имеются основания полагать, что они скончались более месяца назад», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября мумию мужчины 1962 года рождения обнаружили в закрытой квартире на улице Кирова в Калуге. По информации правоохранителей, в связи с длительным отсутствием одинокого мужчины, соседи обратились к его родственникам. В присутствии сотрудников полиции сестра мужчины с помощью своего ключа открыла квартиру и на кухне обнаружила умершего брата. В целях установления причины и давности смерти следователем назначено судебно-медицинское исследование, опрошены свидетели. Со слов соседей, последний раз они видели мужчину живым в мае этого года.