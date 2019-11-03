Сланцы, Ленинградская область, , 14:15 — REGNUM Два человека пострадали в результате взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны в многоквартирном жилом доме в городе Сланцы Ленинградской области. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл поздно вечером 2 ноября в одной из квартир жилого дома на улице Максима Горького. 57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры. В ходе процесса произошло возгорание пороха.

В результате ЧП в медучреждение был госпитализирован сам мужчина с термическими ожогами и 51-летняя женщина с признаками отравления угарным газом. Также сообщается, что в квартире произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано прибывшими на место происшествия спасателями МЧС.

Эвакуация жителей дома не производилась, энергоснабжение дома не прерывалось. По факту произошедшего следователями регионального следственного комитета проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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