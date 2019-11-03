Великий Новгород, , 13:40 — REGNUM В Новгородской области спустя неделю после урагана, пронесшегося на территории региона 27 октября, всё ещё продолжаются восстановительные работы на электросетях. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, по данным на 10:00 сегодня, 3 ноября, остаются без электроснабжения 94 населённых пункта в четырёх районах области.

Это 977 домов, в которых проживает 837 человек, в том числе 49 детей. Социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Самая серьёзная ситуация — в Окуловском районе области, куда направлены три мобильные группы аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Новгородской области.

К ликвидации последствий происшествия привлечены более 250 человек, 63 единицы техники. Ремонтные работы продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, 27 октября привёл к многочисленным авариям на электросетях Новгородской области. От стихии пострадали все районы, без электроснабжения остались около 16 тыс. человек, а также 74 социально значимых объекта — школы, детские сады, котельные.

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