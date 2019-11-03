Беслан, Северная Осетия, , 14:03 — REGNUM Женщина и ребёнок пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля в городе Беслан в Северной Осетии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на железнодорожном переезде по улице Коминтерна. Столкнулись локомотив без состава и легковой автомобиль «Тойота».

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и её ребёнок 2013 года рождения. Оба пострадавших были экстренно госпитализированы.

На месте ДТП работали представители МЧС. Всего к ликвидации последствий аварии было привлечено шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате ДТП с участием легкового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе Дагестана.

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