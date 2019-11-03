Манила, , 12:58 — REGNUM ДО 21 человека возросло число погибших в результате двух землетрясений на Филиппинах. Об этом 3 ноября сообщает газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на отчёт, опубликованный национальным советом по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Также сообщается, что число пострадавших от стихии составило 432 человека. Было повреждено около 30 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе более 20 дорог и мостов, религиозные объекты, медицинские центры, а также около тысячи школ.

Сразу два землетрясения магнитудой 6,6 и 6,5 произошли на филиппинском острове Минданао 29 и 31 октября. В результате подземных толчков были разрушены несколько зданий, в том числе жилые дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших и восьми раненых в результате землетрясений на Филиппинах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Филиппинах в результате землетрясения погибли три человека