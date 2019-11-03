Париж, , 12:07 — REGNUM По меньшей мере 100 тыс. домовладений остались без энергоснабжения на атлантическом побережье Франции из-за шторма «Амели». Об этом 3 ноября сообщает телеканал BFM со ссылкой на поставщика электроэнергии Enedis.

«Оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности сохраняется в связи с разгулом стихии в 17 департаментах Франции. На юго-западе страны наблюдается сильный штормовой ветер и проливные дожди.

Во власть непогоды попали департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна. Ожидается, что в течение дня шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.

Из-за падающих от ветра деревьев и рекламных конструкций произошли обрывы линий электропередач во многих департаментах. В департаменте Вандея было прервано железнодорожное сообщение из-за поваленных ветром на железнодорожные пути деревьев. В департаменте Жиронда ночью была зарегистрирована ветра 45,2 м/с, которая стала рекордной с 1996 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении шторма «Амели» к атлантическому побережью Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: К атлантическому побережью Франции приближается шторм «Амели»