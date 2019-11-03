Владивосток, , 11:32 — REGNUM Сильный шквалистый ветер не позволяет группе водолазов продолжить поиски третьего погибшего члена экипажа танкера «Залив Америка». Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Водолазная группа прибыла в порт Находки для участия в поисковой операции. Сильный ветер не позволяет приступить к поискам. В настоящее время группа ждёт улучшения погоды.

Поисковая операция началась вчера, 2 ноября, и была прервана из-за наступления тёмного времени суток. С наступлением утра поиски возобновились. В них принимают участие портовые службы и маломерные суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа на танкере «Залив Америка», который произошёл 2 ноября в порту Находка Приморского края. В результате взрыва погибли трое членов экипажа. Тела двоих из них были подняты на борт, тело третьего до сих пор обнаружить не удалось.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Находке продолжают поиски члена экипажа танкера «Залив Америка»