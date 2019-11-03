Хмельницкий, Украина, , 10:34 — REGNUM Полиция Хмельницкой области начала уголовное производство по факту ДТП с рейсовым автобусом. Об этом 2 ноября сообщается на странице МВД Украины в социальной сети Twitter.

Сообщается, что тринадцать пострадавших в 15:00 2 ноября были доставлены в Каменец-подольскую больницу. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. В МВД сообщили, что среди пострадавших также есть несовершеннолетняя девочка.

ИА REGNUM сообщало, в ночь с 19 на 20 октября в Венгрии в результате ДТП с микроавтобусом пострадали десять граждан Украины.

Граждане Украины пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии