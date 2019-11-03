Оренбург, , 10:32 — REGNUM Подросток 16-ти лет погиб, ещё три человека пострадали в результате ДТП в Кувандыкском городском округе Оренбургской области. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в ночь на 3 ноября. По предварительной информации, 18-летний водитель легкового автомобиля Renault Fluence, не справившись с управлением на насыпной дороге, въехал в дорожный знак. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погиб на месте подросток 16-ти лет, три человека были госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели ГУ МЧС по региону, которые помогали деблокировать пострадавших из искорёженного автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП, которое произошло в Бузулукском районе Оренбургской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек.

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