Донецк, , 10:20 — REGNUM Общее число нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков по территории ДНР за истекшие сутки составило 13 раз. Об этом 3 ноября сообщается в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Были обстреляны следующие районы и населенные пункты: Широкая балка, Зайцево, Гольмовский, Горловка (пос. ш-ты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Петровское, Белая Каменка, Коминтерново.

При обстрелах использовались минометы 120 мм, минометы 82 мм, БМП/БТР, АГС, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

За истекшие сутки ВСУ применили 142 боеприпаса. Жертв среди мирного населения зафиксировано не было, говорится в сообщении.

«В результате обстрела ВФУ со стороны н.п. Красногоровка в направлении н.п. Старомихайловка зафиксировано повреждение кровли по адресу ул. Советская, д. 47», — говорится в сообщении.

В представительстве также напомнили, за минувшие сутки, при обстрелах территории ДНР, боевики применили 211 единицу боеприпасов.