Луганск, , 09:56 — REGNUM 2 ноября боевики ВСУ обстреляли территорию ЛНР по двум направлениям — населенным пунктам Веселогоровка и Нижнее Лозовое. Об этом 3 ноября в telegram-канале сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Отмечается, что по населенному пункту Веселогоровка боевики совершили пять выстрелов из СПГ-9, а по населенному пункту Нижнее Лозовое — девять выстрелов из БМП-1. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ИА REGNUM сообщало, ранее ВСУ обстреляли территорию ЛНР по трем направлениям.

ВСУ за сутки обстреляли ЛНР по трем направлениям