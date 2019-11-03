Донецк, , 10:06 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен боевиками Киева на территории Донецкой Народной Республики 13 раз за прошедшие сутки. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, украинские военнослужащие обстреливали территорию ДНР с помощью миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения. Всего по территории ДНР войска Украины выпустили 142 единицы боеприпасов.

Под обстрелы со стороны военнослужащих Украины попали следующие населённые пункты/районы: Широкая Балка, Зайцево, Гольмовский, Горловка (посёлок шахты 6/7), Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Петровское, Белая Каменка, Коминтерново.

В результате обстрелов была повреждена кровля жилого здания в населённом пункте Старомихайловка на улице Советской. Жертв и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 случаях нарушения режима тишины украинскими войсками на территории ДНР.

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